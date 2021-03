Svak nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot svak nedgang på 0,2 prosent fra start på Oslo Børs. Analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen faller onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,52 prosent til 66,86 dollar. WTI-oljen er ned 0,78 prosent til 63,51 dollar.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 67,90 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA steg med 12,8 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, melder TDN Direkt.

På forhånd hadde investorene ventet at de amerikanske oljelagrene skulle stige med 0,8 millioner fat, ifølge en undersøkelse fra Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,1 prosent.

Shanghai Composite og CSI 300 i Kina stiger henholdsvis 0,2 og stiger 0,9 prosent. Hang Seng i Hongkong faller på sin side 0,01 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,6 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er ned 0,8 prosent. Straits Times i Singapore synker 1,0 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges amerikansk KPI for februar ut 14.30 norsk tid.

Tirsdag ble en svært god amerikansk børsdag og alle de tre ledende indeksene på børsene i New York steg. Dow Jones steg 0,09 prosent til 31.832,1 og er med det opp 4,0 prosent i år. S&P 500 endte opp 1,41 prosent til 3.875,4, og er opp 3,2 prosent siden nyttår. Nasdaq Composite steg 3,69 prosent til 13.073,8, og har steget 1,4 prosent hittil i år.

Det ble et solid comeback for teknologiaksjene og flere av de største selskapene fikk et oppsving. Blant annet steg Facebook 4,1 prosent, Apple stengte opp 4,1 prosent og Amazon steg 3,8 prosent.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Elliptic Labs frem tallene for fjerde kvartal og Protector Forsikring har kapitalmarkedsdag. På makrofronten legges KPI og PPI for februar frem klokken 8.00.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 0,7 prosent til 1057,7 poeng tirsdag. Fornybare aksjer steg mest og det ble et kraftig oppsving for flere av Røkkes grønne aksjer.