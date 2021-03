Mot opptur fra start på Oslo Børs

26,1 prosent av de omsettelige aksjene i GameStop er nå short, mens tallet tidligere har vært på 130 prosent, ifølge Marketwatch. Les hvordan det kan skje her.

Hovedindeksen

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på rekordhøye 1.063,89 poeng. Den nye intradagrekorden er på 1.064,86 poeng. Det ble omsatt aksjer for 7,0 milliarder kroner.

TECO 2030 endte opp 11 prosent etter ny melding om brenselcellefabrikk i Narvik. Finansavisen har fått tilgang til dokumenter som viser at TECO-toppen bløffet børsen.

Aker Carbon Capture har signert en innledende avtale (MoU) med Ørsted og Microsoft for å utforske mulighetene for karbonfangst og lagring ved et biomasse-anlegg i Danmark, noe som sendte aksjen opp 9,9 prosent til 15,05 kroner.

Next Biometrics har signert en femårig partnerskapsavtale med et stort europeisk teknologiselskap.

– Dette er et stort gjennombrudd for Next. Inntektspotensialet fra dette partnerskapet er betydelig, kommenterer administrerende direktør Peter Heuman. Ifølge Next-sjefen er partneren en dominerende aktør i det globale biometriske markedet, med 20 milliarder euro i salg. Aksjen gikk opp 59,3 prosent til 9,21 kroner.

Siemens Gamesa, en stor tilbyder av havvindløsninger, har tildelt Cadeler en kontrakt på rundt 90 millioner dollar med opsjon på ytterligere 30 millioner dollar. Kontrakten er den største i Cadelers historie, og innebærer transport og installasjon av havvindturbiner som skal være de største i verden når de installeres. Aksjen gikk opp 6,2 prosent til 35,03 kroner.

Dette skjer i dag – tirsdag

Resultat pr. 4. kv.:

Gyldendal

Årsrapport:

DNB, Gyldendal, Rana Gruber, Statnett

Makro:

Kina: Nye banklån og M2 februar

ØMU: Rentebeslutning, kl. 13.45

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: JOLTS ledige stillinger januar, kl. 16.00

Annet:

Aker Clean Hydrogen: Første handelsdag på Euronext Growth

Schibsted: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 10.00-13.00

Opec: Månedsrapport