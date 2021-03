Varsler stans av fusjon mellom Altia og Arcus

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom finske Altia og Arcus, to av de største aktørene innen salg av brennevin til Vinmonopolet, ifølge en pressemelding.

Konkurransetilsynet mener en fusjon vil kunne svekke konkurransen i flere markeder for salg av brennevin til Vinmonopolet.

– Vi frykter at fusjonen vil kunne føre til redusert konkurranse i flere av markedene for salg av brennevin til Vinmonopolet og at redusert konkurranse vil kunne øke prisene for kunder som etterspør disse produktene, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland.

Stein Erik Hagen med familie er gjennom investeringsselskapet Canica største aksjonærer i Arcus.

Tiltak vurdert

Partene har torsdag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse fusjonen, etter at partene i fusjonen gjennom prosessen har fremlagt forslag til avhjelpende tiltak.

– Vi har vurdert disse tiltakene, men har kommet til at de ikke er tilstrekkelige til å avbøte den konkurranseskaden som fusjonen vil kunne medføre, sier Berrefjord.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak. Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets vurderinger i varselet.

Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

Frist for et endelig vedtak er 27. april 2021.

Jobber med løsning

Arcus skriver i en børsmelding at det fortsatt har tro på at sammenslåingen gjennomføres i løpet av første halvår 2021.

«Arcus er i dialog med Konkurransetilsynet for å diskutere løsninger», heter det.

Videre går det frem at partene er i diskusjoner med konkurransemyndigheter i både Finland og Sverige for å finne avhjelpende tiltak.