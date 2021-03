Dette vil påvirke Oslo Børs på ukens siste handelsdag

Førhandelen til IG Trading rett før åpning en nedgang på om lag 0,1 prosent fra start på Oslo Børs fredag. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet skriver i sin morgenkommentar at meglerhuset venter en oppgang innen intervallet 0,2 til 0,4 prosent, men DNB Markets melder på Twitter at meglerhuset venter nedgang på 0,2 prosent.

Olje

Prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) ligger i morgentimene på 69,35 dollar, en nedgang på 0,3 prosent i løpet av natten.

WTI-oljen ligger på sin side ned 0,3 prosent til 65,68 dollar fatet.

Frontkontraktene på brent ligger ifølge Reuters an til å oppnå ukentlig gevinst for åttende uke på rad etter å ha nådd det høyeste nivået på 13 måneder på mandag, etter angrepet på Saudi-Arabiske oljeanlegg.

I OPECs månedlige markedsrapport økte de estimatene for oljeetterpørsel med så mye som 200.000 fat per dag. I samme rapport justerer de opp estimatet på global økonomisk vekst med 0,3 prosent til 5,1 prosent.

Investorer har rekket søkelyset på olje etter at forventningene om en innhenting i andre halvdel av året virker mer realistisk, ettersom den globale økonomien stiger og en bred utrulling av vaksiner gjør at enkelte kan reise til sommeren.

«Hvis vaksinasjonsprogrammene er suksessfulle, venter vi at den oppsamlede etterspørselen for bensin og diesel vil inntreffe i slutten av sommeren under den amerikanske og europeiske bilsesongen,» skriver en FGE-analytiker ifølge Reuters.

Asia

I Japan stiger Nikkei 1,7 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 1,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,2 prosent, og CSI 300 er opp 0,03 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,3 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1,3 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia øker 0,8 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,1 prosent.

Oppgangen kan skyldes at den amerikanske presidenten Joe Biden i går signerte og godkjente en finanspolitisk støttepakke på 1.900 milliarder dollar, en sterkt etterlengtet støtte.

I tillegg meldte den europeiske sentralbanken ESB at sentralbanken vil fortsette sine PEPP-kjøp (pandemic emergency purchase programme), med en totalramme på 1.850 milliarder euro.

– Det kan være en viss skuffelse at ESB ikke utvidet obligasjonskjøpsprogrammet, men det er i stor grad gjort opp for gjennom forpliktelsene om å akselerere kjøpene, sier Michael McCarthy i CMC Markets til Reuters fredag.

Wall Street

Det ble slått flere rekorder i løpet av Wall Streets åpningstider torsdag. Tech-aksjene fortsetter comebacket, og Joe Biden skrev under på krisepakken på 1,9 billioner dollar – noe som ga investorer markedsoptimisme.