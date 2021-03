Formuen til den amerikanske milliardæren Warren Buffett (90) bikket for første gang 100 milliarder dollar, rundt 847 milliarder kroner, etter at Berkshire Hathaway har bykset frem på børs denne uken, melder CNBC.

Buffett holder 249.000 aksjer i Berkshire Hathaway Class A, som gir han en eierandel på 38 prosent. Aksjen stengte til ny rekord på 399.650 dollar onsdag, før den datt ned igjen til 395.950 dollar ved stengetid torsdag, og ytterligere 0,29 prosent til 394.800.

Berkshire-aksjen har steget 13,51 prosent så langt i år.

På grunn av torsdagens dupp er formuen oppgitt til å være 99,3 milliarder dollar og «orakelet fra Omaha» innehar en femteplass på Forbes liste over verdens rikeste mennesker. Formuen har fått et skikkelig oppsving det siste halvåret etter at den ble estimert til å være 73,5 milliarder dollar i september i fjor.