2021 begynte svært godt for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som satte stadig nye rekorder i januar og februar. 12. februar ble det satt ny rekord ved stengetid på 14.095,47, og fire dager senere nådde indeksen ny rekord intradag til 14.175,12.

Etter den solide starten på året begynte indeksen å falle, og forrige uke ble brutal for investorer som er tungt inne i teknologi- og vekstaksjer.

Nasdaq falt 4,92 prosent, men fikk et oppsving denne uken og har tatt igjen nesten alt det tapte med en oppgang på 4,69 prosent. Teknologiindeksen har fått lide på grunn av en rotasjon fra vekst- og teknologiaksjer mot verdiaksjer, som har ført til et oppsving for Dow Jones.

Første gang siden 2016

Den industritunge indeksen har steget hele 6 prosent denne uken og stengte fredag til ny bestenotering på 32.778,64, etter en oppgang på 0,90 prosent. Det ble den fjerde strake uken med større oppgang på Dow Jones enn for Nasdaq.

Forrige gang det skjedde var i april-mai 2016, som også er det eneste året siden 2011 at Dow Jones har slått Nasdaq.

Teknologinedsalget fortsatte på fredag og Nasdaq sank 0,59 prosent. I tillegg steg den amerikanske tiåringen til sitt høyeste nivå på over et år på fredag, og nådde en topp på 1,642 prosent. Stigende rente gir investorer et insentiv til å lete etter alternative plasseringer til aksjemarkedet.