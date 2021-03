Bitcoin passerte 60.000 dollar lørdag, og på det høyeste var kursen 61.781,83 dollar på Bitfinex. Mandag er den ned knappe syv prosent og handles litt over 56.200 dollar. På det meste har kryptovalutaen mandag vært ned 11,7 prosent siden toppen på lørdag.

Men skal vi tro Richard Byworth i Diginex er det tilbudsunderskudd på bitcoin, noe han tror kan bidra til å sende bitcoin opp til 175.000 dollar utpå høsten i år. Han hevder også at for de som vurderer å plassere penger i gull, er bitcoin et bedre alternativ.