Norgesgruppen slipper bot på 20 millioner

Konkurransetilsynet har valgt å oppheve sitt vedtak om å ilegge Norgesgruppen et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med kjøp av Sædalssvingene 3 Eiendom, skriver Konkurransetilsynet mandag.

«Tilsynet fattet 29. august vedtak om å ilegge Norgesgruppen overtredelsesgebyr for brudd på opplysningsplikten som følge av at tilsynet ikke ble opplyst om Norgesgruppens kjøp av Sædalssvingene 3 Eiendom,» skriver tilsynet i meldingen.

Klaget

Tilsynet la i vedtaket til grunn at kjøpet innebar en foretakssammenslutning i verdikjeden for dagligvarer og at Norgesgruppen derfor skulle opplyst om dette. Norgesgruppen påklaget vedtaket 22. februar 2021.

«Konkurransetilsynets opprinnelige vurdering var at det forelå faktiske forhold som tilsa at kjøpet var omfattet av opplysningsplikten. Tilsynet har imidlertid etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld,» skriver Konkurransedirektør Lars Sørgard i meldingen.

Alle dagligvarekjeder i Norge er pålagt en opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer.