Warren Buffetts Berkshire Hathaway oppfordrer årsmøtet til å avvise aksjonærforslaget om å lage årsrapporter om deres innsats for å takle klimaendringer og fremme mangfold og inkludering. Det kommer frem i Berkshires årlige fullmaktsdokumentasjon, før selskapets planlagte årsmøte 1. mai, skriver Reuters.

Berkshire henviser til sin desentraliserte modell når de sier at forslaget som kommer fra noen aksjonærer er unødvendig, og sier at mange virksomheters klimainnsats allerede gir «stor mening» for miljøet.

Berkshire viser også til Buffetts rulleblad i arbeidet mot undertrykking av mangfold og religiøs inkludering. Ifølge Omaha-selskapet vil det også være urimelig å be om enhetlig, kvantitativ rapportering fra virksomheter som representerer ulike næringer som opererer over hele verden.

En annen ting som kom frem i dokumentene fra Berkshire Hathaway er Warren Buffetts lønn. «Orakelet fra Omaha» fikk i 2020 en kompensasjon på 380.328 dollar – rundt 3,2 millioner kroner – hvor av 100.000 dollar var lønn, mens resten var til personlig sikkerhet. Til tross for en litt lav lønn til en i hans stilling, har Buffett nok til smør på brødskiven. I forrige uke passerte formuen hans for første gang 100 milliarder dollar, etter å ha vært «nede» på 73,5 milliarder dollar så sent som i september.