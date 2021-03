First Fondene leverte solide tall for 2020, med en omsetning på rett over 70 millioner kroner, opp fra knappe 60 millioner for 2019.

Selskapet forvalter 12 verdipapirfond, deriblant First Opportunities, som lå på en fjerdeplass over beste norske aksjefond i 2020. Selskapet hadde ved utgangen av 2020 en forvaltningskapital på 7,04 milliarder kroner.

First Fondene kunne også skimte med nærmest en dobling av bunnlinjen, med et årsresultat på 6,7 millioner kroner. Overskuddet i sin helhet er foreslått til utbytte, heter det i årsberetningen. Til sammenligning endte resultatet på 3,4 millioner kroner for 2019.

Resultatet utgjorde 9,6 prosent av forvaltningskapitalen.