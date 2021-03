Flere faktorer påvirker futures på Oslo Børs

Sentralbanken i Australia har allerede sluppet referat fra sitt pengepolitiske møte, og konkludert med at «meget betydelig pengestøtte behøves i en viss tid, ettersom det vil ta noen år før bankens mål for inflasjon og arbeidsledighet er nådd».

Wall Street

Det endte med bred oppgang på New York-børsen mandag, da samtlige av de tre ledende indeksene endte i grønt.

Dow Jones var opp 0,53 prosent til 32.952,28 poeng.

S&P 500 steg 0,64 prosent til 3.968,77 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite klatret 1,05 prosent til 13.459,71 poeng.

Tall fra de amerikanske myndighetene viste at det var mer enn 1,34 millioner amerikanere som reiste med fly søndag. Det var 86.000 mer enn samme dag for et år siden, altså rett etter at Verdens helseorganisasjon erklærte pandemien.

Til tross for at aktiviteten ligger vesentlig under 2019-nivåer, er tallene utvilsomt et bedringens tegn for den amerikanske luftfarten.

De positive tallene sendte en rekke av de amerikanske flyselskapene opp mandag. United Airlines-aksjen stengte opp 8,3 prosent, etterfulgt av American Airlines og Delta Air Lines som endte opp henholdsvis 7,7 prosent og 2,3 prosent.

Hovedindeksen

Oslo Børs startet mandagen rett opp 0,7 prosent, men dempet oppturen utover dagen. Hovedindeksen endte i 1.064,91 poeng, opp 0,24 prosent. Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 5,8 milliarder kroner.

Kjell Inge Røkke-aksjene Aker Horizons, Aker Offshore Wind og Aker Clean Hydrogen nær tapetserte taperlisten mandag. De tre aksjene var på topp fem-listen over aksjene som falt tyngst mandag.

Øystein Stray Spetalen fortsetter nedsalget i Rana Gruber . Spetalen dominerer også Saga Pure som dumpet alt i Vistin Pharma like før børsslutt mandag.

Folkefavoritten Flyr falt også mandag. Flere kjendisinvestorer har pøst ut emisjonsaksjene de fikk i selskapet den siste tiden.

ADS Maritime Holding klatret etter at styreleder Bjørn Tore Larsen la 6,9 millioner kroner på bordet for aksjer i eget selskapet. Aksjen skjøt fart etter nyheten.

Dette skjer i dag – tirsdag

Resultat pr. 3. kv.:

Skitude Holding: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Årsrapport:

GC Rieber Shipping, Magnora

Makro:

Tyskland: Grossistpriser februar, kl. 08.00

Frankrike: KPI februar, kl. 08.45

Tyskland: ZEW-indeks mars, kl. 11.00

USA: Detaljhandel februar, kl. 13.30

USA: Importpriser februar, kl. 13.30

USA: Industriproduksjon februar, kl. 14.15

USA: Lager usolgte varer januar, kl. 15.00

USA: NAHB boligindeks mars, kl. 15.00

Annet:

USA: API ukentlige oljelagertall, kl. 22.30