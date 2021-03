Her er Bank of Americas 17 post-pandemi-favoritter

Bank of America skriver i sin siste rapport at det ikke lenger ser noen tail risk i coronakrisen lenger.

Meglerhuset kommer også med 17 anbefalinger på de tre R-ene de ser komme: recovery, reflation and rerating – innhenting, reflasjon og reprising.

Strategene Jill Carey, Savita Subramanian og Ohsung Kwon sier økonomien har nådd en midt-syklusfase, der inflasjonen er på sitt sterkeste. I slike perioder har mindre selskaper utkonkurrert gigantene og verdiaksjer har slått vekstaksjer.

Tail risk En tail risk er det som omtales som en lite sannsynlig hendelse som kan utradere avkastningen i en portefølje over lengre tid.

Billige og undereksponert

Strategtrioen sier det er to grunner til at de anbefaler disse aksjene. Den første er at de ennå ikke har blitt for dyre, og den andre er at «aktive fond ikke posisjonerer seg for økende inflasjon og dermed har større eksponering mot store enn små selskaper».

Resten av aksjene Bank of America anbefaler å kjøpe er: CNH Industrial, Comcast, Emerson Electric, Herc Holdings, Knight-Swift Transportation, Occidental Petroleum, Parker Hannifin, Principal Financial, Robert Half International, Union Pacific og World Fuel Services.