Meglerhus venter mer enn 70 prosent oppgang for Circa Group

Pareto Securities tar opp dekning av Circa Group med kjøpsanbefaling og et kursmål på 30 kroner for aksjen, skriver TDN Direkt onsdag, og viser til en analyse fra selskapet.

Onsdag handles aksjen for om lag 17 kroner pr. aksje. En kurs på 30 kroner vil dermed tilsvare en oppgang på 76 prosent.

«Etter vårt syn holder Circa en lederposisjon innen FoU og prosesskunnskap med et tiårs forsprang på alle andre konkurrenter. Dette, sammen med at reguleringer som driver en "en-gang-i-generasjonen-omveltning" av den kjemiske industrien, tror vi Circa potensielt er posisjonert et tiår med superprofitt. Vi estimerer omsetning på 960 millioner euro i 2030 med en ebitda-margin på rundt 50 prosent», skriver meglerhuset i analysen, ifølge TDN.