Legendeinvestor tjente 85 mill. på GameStop-veddemål – forutser dobling av tiårsrenten

Det er ikke bare småsparere som har tjent penger i den elleville GameStop-sagaen.

Legendeinvestor og tidligere obligasjonskonge Bill Gross sier han har tjent 10 millioner dollar – like under 85 millioner kroner – på å vedde mot GameStop-aksjen, i et intervju med Bloomberg.

– Jeg gikk in alt for tidlig. Jeg var ned rundt 10 millioner dollar først, men det snudde, sier Gross.

GameStop har vært den mest shortede aksjen på Wall Street i flere måneder etter å ha klatret hele 955 prosent siden nyttår. Siste tolv måneder er aksjen opp 4.460 prosent.

Midt i den villeste tradingen veddet Gross mot aksjen.

– Jeg kom inn gjennom opsjoner som en god Robinhood-trader, sier han til Bloomberg.

Robinhood er en mobilapp der brukerne kan handle aksjer kurtasjefritt. Gross er imidlertid ikke ferdig ennå.

– Jeg selger fremdeles kjøpsopsjoner til 250 og 300 dollar. Jeg mener det er den perfekte mulighet for opsjonsselgere, ikke kjøpere, å utnytte.

Dobbel tiåring

Gross har en fortid som en av verdens beste obligasjonstradere og bygget seg opp som en av verdens største meglere i Pimco. I senere år har han gått over som kommentator på sentralbankpolitikken og spekulert i obligasjonsmarkedet med sin private formue.

Til Bloomberg forteller også Gross at han shortet amerikanske statsobligasjoner i ukene før den tiårige amerikanske renten steg til over 1,6 prosent, og vil fortsette å gjøre det.

Aksjeguruen forutser nå et hopp i inflasjon.

– Renten som nå er under 2 prosent vil ikke være der de neste månedene. Jeg ser et hopp til 3 til 4 prosent forut.