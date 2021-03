MFC

MFC og Otello har inngått en avtale med Vewd Groups sikrede långiver, at som et alternativ til utnevnelsen av en mottaker "receiver", skal en spesiell komité i Last Lion Holdings Limited-styret utnevnes, skriver TDN Direkt onsdag og viser til en melding fra selskapet.

Komiteen skal ha til oppgave å selge selskapet eller hente finansiering.