New York på toppen av finansverden

I den seneste oversikten over verdens finanssentre fra Global Finacial Centers Index (GFCI), kommer det frem at New York holder stand på topp med 766 poeng, mens London så vidt klarer å holde seg på andre plass med 743 poeng i tøff konkurranse med asiatiske finanssentre.

Asiatisk kamp om tredjeplassen

For ett poeng bak den britiske storbyen på indeksen ligger Shanghai, mens Hong Kong trosser uroen som har preget byen i senere tid og klatrer opp til en fjerdeplass. På forrige indeksmåling var det Tokyo som holdt på fjerdeplassen, men japanerne har nå falt ned til 7. plass - også bak Singapore og Beijing på henholdsvis femte- og sjetteplass.

Asiatiske finanssentre utgjør seks av de ti øverste plassene, mens Europa er representert med tre. Frankfurt erstatter San Francisco på topp 10 denne gangen, noe som spekuleres i om kan komme av Brexit.

Ni av ti av de beste sentrene falt i rangeringene, hvor av både London og Tokyo falt over 10 poeng hver. En av grunnene til at finanssentrene faller kan være at det er sentralbankene som har tatt styringen under pandemien.

44 poeng skiller topp ti

Gjennomsnittlig rangering av finanssentrene i indeksen har falt med 3,5 poeng, som tilsvarer 0,55 prosent, fra forrige måling som var i september. Det kan indikere en økende tillit til det finansielle systemet enn man hadde i starten av pandemien. Ved den forrige målingen var det et gjennomsnittsfall på 41 poeng, rundt 6,25 prosent, sammenlignet med målingen før.

Verdens fremste finansbyer Rank Finanssenter Poeng Rangering (+/-) Poeng (+/-) 1. New York 764 0 −6 2. London 743 0 −23 3. Shanghai 742 0 −6 4. Hong Kong 741 1 −2 5. Singapore 740 1 −2 6. Beijing 737 1 −4 7. Tokyo 736 −3 −11 8. Shenzhen 731 1 −1 9. Frankfurt 727 7 12 10. Zurich 720 0 −4 11. Vancouver 719 13 21 12. San Francisco 718 −4 −20 13. Los Angeles 716 −2 −4 14. Washington DC 715 5 3 15. Chicago 714 5 3 16. Seoul 713 9 18 17. Luxembourg 712 −5 −7 18. Sydney 711 14 29 19. Dubai 710 −2 −4 20. Genève 709 −6 −8 KILDE: The Global Financial Centres Index

Samlede rangeringer ikke har klart å komme opp på samme nivåer som man hadde i 2019. Og dette gjenspeiler den vedvarende usikkerheten rundt internasjonal handel, virkningen av pandemien samt geopolitisk og lokal uro, mener tankesmien Z/Yen som har vært med på å utarbeide indeksen.

– Bare 44 poeng på en skala med tusen poeng skiller de ti beste sentrene. En økning på fire poeng vil plassere Singapore på andreplass etter New York. Det er trangt på toppen, og ikke tid til selvtilfredshet, sier Michael Mainelli, styreleder hos Z/Yen.

Har holdt på siden 2015

Global Finacial Centers Index blir utarbeidet av Z/Yen Group, som er en tankesmie som holder til i London, og China Development, en tankesmie som holder til i Shenzhen. De to tankesmiene har siden 2015 samarbeidet med å lage den halvårlige forskningspublikasjon som evaluerer og rangerer konkurransekraften til de store finanssentrene rundt om i verden.

Undersøkelsen ser på 143 forskjellige variabler som er blitt levert av Verdensbanken, The Economist Intelligence Unit, OECD og FN.

Rangeringene er basert på over 65.000 vurderinger av finansielle sentre fra nesten 11.000 respondenter.