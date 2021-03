Mot opptur fra start på Oslo Børs

PGS er tildelt en 3D-undersøkelse av Lundin Energy (og partnerne i PL1083) i Barentshavet. I denne undersøkelsen vil PGS for første gang hente inn data fra både noder og streamere samtidig, og toppsjef Rune Olav Pedersen omtaler kontrakten som en «milepæl». Aksjen gikk opp 0,6 prosent til 6,98 kroner.

John Fredriksens laksekjempe Mowi lanserte planer for volumvekst, kostnadsforbedringer, bærekraft og effektivisering gjennom digitalisering under kapitalmarkedsdagen onsdag. Målet for de strategiske satsningsområdene er å ytterligere styrke posisjonen til verdens største lakseoppdretter frem mot 2025. Aksjen gikk opp 0,1 prosent til 212,40 kroner.

Idex Biometrics er valgt som strategisk teknologipartner for Goldpac Groups DC/EP Hardware Wallet-initiativ. Idex har også mottatt en ny ordre på fingeravtrykkssensorer for å støtte dette initiativet. Aksjen gikk opp 8,8 prosent til 2,86 kroner.

Dette skjer i dag – torsdag

Årsrapport:

ABG Sundal Collier Holding, DNO, Eika Gruppen, Komplett Bank, Medistim, Nordic Aqua Partners, NTS, Stolt-Nielsen

Makro:

Norge: Norges Bank, rentebeslutning og pengepolitisk rapport, kl. 10.00

Sverige: Arbeidsledighet februar, kl. 09.30

ØMU: Handelsbalanse januar, kl. 11.00

UK: Rentebeslutning, kl. 13.00

USA: Philadelphia Fed-indeks mars, kl.13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: Ledende indikator februar, kl. 15.00

Annet:

BW Ideol: Første handelsdag på Euronext Growth

Kahoot: Overføres fra Euronext Growth til Oslo Børs

Nordic Aqua Partners: Presentasjon ifm. årsrapport, webcast, kl. 08.00

Salmon Evolution Holding: Ekstraordinær generalforsamling, Molde, kl. 10.00

Norwegian Finans Holding: Kapitalmarkedsdag, webcast, kl. 12.00-15.00