Saftige bonuser for ABG-ledelsen

Etter å ha bidratt i en rekke børsnoteringer, endte ABG Sundal Collier med inntekter på 1,9 milliarder kroner i 2020, en oppgang på 43 prosent mot året før, til tross for coronakrisen.

Det kommer frem i selskapets årsrapport, som kan vise til at meglerhuset endte 2020 med et resultat på 412 millioner kroner.

Blant fjorårets 54 børsnoteringer var 49 på den uregulerte markedsplassen Merkur Market, som i fjor høst ble omdøpt til Euronext Growth. ABG bisto i 30 prosent av noteringene, deriblant de tre største.

PEN LØNN: Are Andersen i ABG Sundal Collier tjente 17,4 millioner i 2020. Foto: ABG Sundal Collier

Fet bonus

Investeringssjef Are Andersen og managing partner Peter Straume leder avdelingen som bistår bedriftskundene i deres kapitalinnhentinger, det være seg egenkapital eller obligasjonslån - men også børsnoteringene.

Det har vist seg å bli svært lukrativt i 2020.

I løpet av året hentet nemlig Andersen og Straume inn henholdsvis 11,4 og 11,5 millioner kroner bare i bonus.

Det vil si at Andersen tjente 17,35 millioner, og Straume 17,5 millioner i løpet av 2020.

Samlet sett har ledelsen i meglerhuset mottatt bonuskompensasjoner for til sammen 45 millioner kroner i løpet av året.

ABG Sundal Colliers lederlønn i 2020 Fastlønn Bonus Pensjon og div. Total Jonas Ström Adm. direktør 6,16 6,32 0,25 12,73 Are Andersen Sjef for investment banking 6,00 11,35 0,08 17,43 Geir B. Olsen Finansdirektør 2,20 2,55 0,08 4,83 Jessica Blink Juridisk direktør 1,88 0,53 0,24 2,65 John Olaisen Analysesjef 4,50 6,90 0,08 11,48 Per Flostrand Meglersjef 6,17 6,09 0,18 12,43 Peter Straume direktør for ABG Norge 6,00 11,47 0,08 17,55

Sterkt år

Da ABG Sundal Collier la frem sitt regnskap for tredje kvartal, var det med en viss tilfredsstillelse at adm. direktør Jonas Ström uttalte: – Dette er vårt beste tredjekvartalsresultat siden 2007, og det nest beste i selskapets 30 år lange børshistorie.

ABG Sundal Collier (NOKm) ABG Sundal Collier 2019 2020 Inntekter 1351 1926 Driftsresultat 339 635 Resultat 227 412

Da selskapet rapporterte resultatene for fjerde kvartal, hadde honorarinntektene økt med 77 prosent siden samme periode i 2019 – og kvartalsresultatet overgikk det foregående regnskapet.

GRÜNDEREN: ABGs grand old man, Jan Petter Collier, har aksjer i selskapet for 350 millioner kroner, og mottok 7,6 millioner i lønn i 2020 hvorav 2,5 millioner var fastlønn. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Ser flere noteringer også i 2021

Straume har tidligere uttalt at han har store forventninger også for 2021.

«Første kvartal har begynt veldig bra. Vi har gjort mange transaksjoner allerede, og vi ser at det er mange selskaper som har lyst til å hente penger og vokse, så utsiktene er gode. Hvis markedet holder seg tror vi på nok et bra år,» uttalte Straume til Finansavisen i sammenheng med kvartalsresultatet for fjerde kvartal.

Han sa videre at meglerhuset i 2021 tror noteringstrenden vil fortsette.

«Vi tror at noen av transaksjonene blir enda større fremover, og at flere vil komme fra private equity-sektoren der de har fine selskaper å notere,» sa Straume.