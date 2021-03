Hexagon Agility, et av Hexagon Composites selskaper, skriver i en børsmelding torsdag at det har mottatt en ordre fra et globalt logistikkselskap for levering av drivstoffsystemer for komprimert naturgass (CNG) beregnet for mellomstore og tunge lastebiler.

Ordren er den tredje i 2021, og har ifølge meldingen en estimert verdi på 5,9 millioner dollar, tilsvarende om lag 50 millioner kroner.

Hexagon Agility til nå mottatt ordre med en samlet verdi på 19,4 millioner dollar i 2021.