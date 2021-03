I Japan faller Nikkei 1,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,5 prosent, og CSI 300 er ned 2,4 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 1,6 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,6 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,6 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Nedgangen kommer i etterkant av et kraftig fall i oljeprisene, der brent spot på ett tidspunkt i går lå ned hele 8,4 prosent.

I tillegg valgte den japanske sentralbanken Bank of Japan å holde styringsrenten uendret på minus 0,10 prosent, noe som ifølge TDN Direkt ble ventet i forkant.

Sentralbanken vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær 0 prosent, melder TDN.

Sentralbanken introduserer også et nytt verktøy, «fixed rate purchase operations for consecutive days» som et «kraftfullt verktøy» for å sette en øvre grense for renten ved behov.