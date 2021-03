Svak nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading gikk det mot helt flat åpning på Oslo Børs, men futures peker nå svakt ned 0,15 prosent fra start. Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner flatt, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,2].

Olje

Oljeprisen synker mandag morgen og brent-oljen er ned 0,48 prosent til 64,20 dollar fatet. WTI-oljen synker 0,51 prosent til 61,11 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,74 dollar fatet ved stengetid på Oslo Børs fredag.

Siden april i fjor har brent-oljen steget over 200 prosent og siden nyttår er den opp rundt 24 prosent. Den siste måneden har derimot vært svært volatil og brent-oljen er ned rundt 1,3 prosent siden 22. februar.

Platts og Reuters peker på at sentimentet har dempet seg ytterligere på grunn av nye nedstegninger i Europa som er knyttet til pandemien. I tillegg peker Platts på at det er en bekymring i markedet før OPEC+-møtet i april, som kan gi en guiding for produksjonsnivåer i mai og utover.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,1 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,9 prosent, og CSI 300 er opp 0,7 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 0,03 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,09 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,7 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,3 prosent.

Wall Street

På makrofronten publiseres salgstallene for eksisterende boliger i februar frem klokken 15.00 norsk tid.

Ved børsslutt fredag var det blandet stemning på Wall Street, hvor Nasdaq tok igjen litt av torsdagens tap.

Nasdaq endte opp 0,8 prosent til 13.215,24

S&P 500 endte ned 0,1 prosent til 3.912,81

Dow Jones falt 0,7 prosent til 32.628,0

Rentefrykt fortsetter å prege markedet til tross for at sentralbanken holdt styringsrenten uendret forrige uke og at det var lite bevegelser i 10-åringen fredag.