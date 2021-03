Revisjonsgiganter må punge ut millioner etter lovbrudd

Tilsynet påpeker også at fravær av skriftlige rutiner blir enda mer alvorlig ettersom tilsynet også avdekket en rekke brudd på sentrale plikter etter hvitvaskingsloven i flere av de kontrollerte oppdragene.

– Vi tar overtredelsesgebyret på alvor. Vi jobber hver dag for å forbedre våre rutiner og arbeidsprosedyrer. Finanstilsynet fant ingen indikasjoner på at våre kunder har vært involvert i hvitvasking. PwC hadde allerede på tidspunkt for tilsynsbesøk satt igang omfattende forbedringstiltak og vi har senere fulgt opp dette ytterligere, sier Herman Skibrek, leder for Risk & Quality og partner i PwC.

PwC mener gebyret fra Finanstilsynet er en streng reaksjon og at tilsynets forvaltningspraksis er skjerpet.

Mangelfull

Hos BDO er ikke situasjonen like prekær, men Finanstilsynet skriver i tilsynsrapporten at selskapet har en mangelfull virksomhetsinnrettet risikovurdering.

Revisjonsselskapet har drøyt 70 kontorer og 43.000 kunder i Norge, og Finanstilsynet påpeker at dette gjør mangelen alvorlig.

«Revisjonsselskapets skriftlige rutiner er mangelfulle på sentrale områder som internkontroll, opplæring, identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler», heter det i rapporten.

Tilsynet avdekket blant annet brudd på rutiner ved blant annet utførsel av den hvitvaskingsansvarliges plikter, opplæring, risikoklassifisering av kunder og lagring av opplysninger.

– I BDO setter vi pris på at Finanstilsynet setter bekjempelse av hvitvaskingsrisiko på dagsorden også for revisjon- og regnskapsbransjen. Som en ansvarlig aktør ser BDO på arbeidet med bekjempelse av hvitvasking som en svært viktig del av vår virksomhet. Samtidig noterer vi oss at Finanstilsynets forvaltningspraksis er skjerpet, sier Steinar Andersen, partner og leder for Quality og Risk Management i BDO.

– Kritikken og innspillene i rapporten fra Finanstilsynet har vi tatt til oss. Tilsynet påpeker mangler i risikovurdering og – klassifisering, hvitvaskingsrutiner og internkontroll. Vi har allerede iverksatt tiltak som møter deres innspill knyttet til risikovurdering og intern kontroll. I tillegg har vi en konkret handlingsplan for å rette opp de to andre forholdene i løpet av 2021, sier Andersen videre.