UAB «Liepu Projektas», som er et selskap kontrollert av styremedlem James Andrew Clarke i Baltic Sea Properties, har ifølge en melding fra selskapet inngått en avtale med BCP AS, Visgun AS, Emerging Europe Commercial Properties AS og Eruca AS for kjøp av totalt omtrent 1,8 millioner aksjer i Baltic Sea Properties til en kurs på 56 kroner pr aksje.

Det tilsvarer et kjøp på om lag 100 millioner kroner.

Transaksjonen ventes fullført 30. april 2021. Clarke eier ingen tidligere aksjer i selskapet.