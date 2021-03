– Ikke for sent å kjøpe

Forvalter og grunnlegger av SkyBridge Capital Anthony Scaramucci mener det ikke er for sent å kjøpe bitcoin.

– Bitcoin er 12 år gammelt. Hvis du kjøpte Amazon da det var 12 år vil du nå sitte igjen med 64 ganger pengene, sier Scaramucci til CNBC.

Til tross for at Amazon-aksjen klatret nær 3.600 prosent i sine første 12 år på børs, har ikke det hindret aksjen i å skyte til værs siden den gang. Da selskapet gikk på børs i 1997 kostet én aksje 1,72 dollar. Nå koster én aksje 3.111 dollar.

Amazon handles nå mer stabilt, og Scaramucci tror det også vil skje med bitcoin.

– Den fikk seg en knekk under pandemien, men se på det langsiktige chartet. Jeg tror det også vil skje med bitcoin, sier forvalteren.

– Feil tidspunkt

I skrivende stund står bitcoinkursen i 57.000 dollar – nær en dobling siden nyttår.

En av grunnene til at mange er bull på bitcoin er at den skiller seg ut fra andre kryptovalutaer ved at det er en maksgrense på hvor mange «mynter» som kan produseres, og at det dermed kan skapes en viss eksklusivitet knyttet til kryptovalutaen.

Ifølge Coindesk er det nå 18,7 millioner digitale mynter i omløp, og maksgrensen er på 21 millioner.

– Kursen har gått opp, men ikke på riktig tidspunkt. I fjor da pandemien traff falt bitcoinkursen mer enn aksjemarkedet. Det er ikke det du er ute etter i et samleobjekt, sier Aswath Damodaran, finansprofessor ved New York University.

Damodaran har blitt kjent som Wall Streets Dean of Valuation – fritt oversatt verdidekan – som følge av sine selskapsanalyser. Han er ikke fremmed for idéen bak kryptovaluta.

– Jeg tror det vil komme en kryptovaluta. Jeg klarer bare ikke å se hvordan bitcoin kan være den vi venter på, sier han.