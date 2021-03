Verdien på ulike kryptovalutaer har skutt i været det siste året, men USAs sentralbanksjef, Jerome Powell, er ikke overbevist over deres verdi.

«De er veldig volatile og er derfor ikke spesielt nyttige som betalingsmidler, og de er heller ikke sikret i noe», hevdet Powell i en paneldebatt mandag, ifølge CNBC. «Det er i større grad et spekulativt aktiva, som egentlig er et substitutt for gull, heller enn for dollaren», fortalte Powell.



En bitcoin handles for øyeblikket til rett over 56.500 dollar, ned fra toppen tidligere i år på over 60.000 dollar.

Det har lenge blitt spekulert i hvorvidt den amerikanske sentralbanken ønsker å ta opp kampen mot kryptovalutaene, ved å innføre sin egen digitale valuta. Til dette sier imidlertid Powell at vil ta lengre tid.

«Dere kan forvente at vi vil gå fram med stor forsiktighet og transparens, med hensyn på å utvikle en digital valuta i regi av sentralbanken», forklarte Powell.