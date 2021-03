Analytikere venter kraftig resultatfall for svenske

Mangelen på halvledere og andre chipkomponenter har ført til krise i en rekke industrier og bransjer, da spesielt bilindustrien og elektronikkindustrien. Panikktendenser og oppkjøp av store partier har ført til ytterligere mangel og nedbremsing av industrien.

En av bil- og lastebilprodusentene som lider av halvledermangelen er Volvo, som har varslet produksjonskutt etter mangel på komponenter, ifølge en pressemelding fra selskapet mandag kveld.

Finanshuset SEB har gjort en grov vurdering av situasjonen og mener at halvledermangelen kan senke det ventede resultatet for andre kvartal med 25-50 prosent, ifølge nyhetstjenesten PXL.

Meglerhuset Carnegie mener på sin side at driftsresultatet for andre kvartal vil falle hele 35 prosent for den svenske kjøretøyprodusenten.

Deutsche-anslag

Deutsche Bank har også bitt seg merke i situasjonen og anslår at Volvo kan bli tvunget til å redusere produksjonen med rundt 16.000 lastebiler i løpet av andre kvartal.

Dette tilsvarer ni prosent av produksjonen i hele 2021, med unntak av eventuelle justeringseffekter i løpet av andre halvår, skriver banken i en kommentar, melder Swedbank.

«Forutsatt at halvparten av det tapte volumet vil kunne tas igjen i andre halvdel av 2021, tror vi at konsensus for resultatet kan falle 4-7 prosent for inneværende år», skriver Deutsche Bank.

Som et resultat av de dårlige nyhetene senker Danske Bank Markets anbefalingen på Volvo-aksjen til hold, fra tidligere kjøp, men beholder fortsatt et kursmål på 245 kroner. Grunnen til nedgraderingen er den sterke kursutviklingen i 2021 i kombinasjon med usikkerheten rundt produksjonen fremover.

Dager med produksjonsstopp

I mandagens pressemelding skrev Volvo at mangelen på halvleder vil ha «betydelig innvirkning» på selskapets produksjon i løpet av andre kvartal, og at forstyrrelsene ventes å ha en negativ innvirkning på inntjening og kontantstrøm.

Produsenten vil dermed implementere dager med produksjonsstopp i deres globale produksjon av lastebiler, som foreløpig anslås til å være på mellom to og fire uker, avhengig av anlegget.

Forstyrrelsene forventes også å påvirke andre forretningsområder, opplyser Volvo.

Volvo-aksjen straffes på børs og er ned 7,42 prosent til 218,5 svenske kroner.