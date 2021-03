Spår Tesla-aksjen opp 350 prosent

Tesla-aksjen gikk som en kule i 2020 og oppturen fortsatte inn i det nye året. Kursen toppet seg på 883,09 dollar 26. januar, opp fra 112,69 dollar på samme tidspunkt i fjor, en oppgang på hele 684 prosent. De siste dagene i januar, hele februar og starten av mars ble derimot en tung periode og aksjen raste fra 883 dollar til årets foreløpige bunnotering på 563 dollar 8. mars.

Aksjen har siden hentet seg noe inn igjen og stengte mandag til 670 dollar, og er med det ned 5,05 prosent for året.

Nedturen ser ikke ut til å bekymre forvaltningsselskapet Ark Invest, med grunnleggeren Cathie Wood i spissen. Ark mener Tesla-aksjen vil nå 3.000 dollar innen 2025.

Det tilsvarer en økning på rundt 350 prosent fra dagens nivå og mer enn en dobling av investeringsselskapets eget kursmål på 1.400 dollar fra i fjor.

Dårligste anslag på 1.500 dollar

I tillegg til det høye kursmålet mener Ark-analytikeren Tasha Keeney at det laveste nivået for Tesla-aksjen i et «bear-scenario» vil være på 1.500 dollar i 2025, tilsvarende en økning på 124 prosent fra dagens nivå, ifølge CNN.

Keeney begrunner den kraftige oppjusteringen med at de har økt tro på Teslas evne til å finansiere ambisiøse vekstplaner gjennom mer effektiv kapitalutnyttelse. Det forventer også at Tesla vil høste gode gevinster av å selge bilforsikring til kundene i enkelte amerikanske stater.

Analytikeren trekker også frem en «robo-taxi»-ordning som Musk har lovet og Ark mener det er 50 prosents sjanse for at Tesla vil være i stand til å oppnå fullstendig autonom kjøring innen 2025. Oppnår Tesla det autonome målet mener Ark at det vil føre til 160 milliarder dollar i økt årlig fortjeneste innen 2025.

ETFen Ark Innovation sto oppført med en eierandel tilsvarende 3,55 millioner Tesla-aksjer 9. mars.

Møter motbør

Ikke alle er like begeistret for Arks euforiske analyse av Tesla og Gordon Johnson fra GLJ Research, som hyppig er ute å kritiserer Tesla, mener Ark ikke tar hensyn til kostnadene forbundet med veksten de projiserer.

«Det ser ut til at Ark tror Tesla vil ha mellom 300 og 700 milliarder dollar i 2025-inntekter (mot 31,5 milliarder dollar i 2020), uten ny gjeld og ingen utstedelse av aksjer», uttaler Johnson til CNN.

I tillegg er Tesla under hardt press på elbilfronten ettersom de store tungvekterne i bilindustrien virkelig har fått fart på el-maskineriet. Etablerte produsenter som Volkswagen, General Motors og Ford skal alle satse tungt på elbiler fremover.