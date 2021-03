Bergen Engines-ansatte frykter masseoppsigelser etter regjeringens nei til oppkjøp

Roar Abrahamsen i Fellesforbundet i Bergen er svært kritisk til at myndighetene stanser salget uten å ha en plan B.

– Det er forjævlig. Det er tafatt og pinlig og skaper stor usikkerhet. Vi frykter dette kan føre til masseoppsigelser, sier Abrahamsen til TV 2.

TMH: Skuffet

Tirsdag varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) Stortinget om at regjeringen vil bruke sikkerhetsloven til å stanse salget av Bergen Engines til det russiskkontrollerte selskapet TMH International, etter sterkt press fra Stortinget.

I desember inngikk nåværende eier Rolls-Royce en avtale med TMH om salg av Bergen Engines for 1,6 milliarder kroner.

TMH sier de er skuffet over at regjeringen gikk til det skrittet.

– Vi er skuffet over avgjørelsen til den norske regjeringen om å stanse salgsprosessen. Vi er spesielt bekymret for den usikkerheten dette skaper for fremtiden til fabrikken i Bergen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Vurdere konsekvensene

Ifølge Mæland ville salget bety at teknologi og kompetanse av militær og strategisk betydning ville havne i russiske hender. Det antas at eierne til TMH Group har nære forbindelser til Kreml og president Vladimir Putin.

TMH hevder på sin side at de gjennom hele oppkjøpsprosessen har vært åpne om selskapets eiere.

– Verken vi eller dagens eiere av Rolls-Royce fant noe i gjennomgangen av selskapet som skulle tilsi at salget ville være omfattet av den norske sikkerhetsloven, heter det i pressemeldingen.

TMH skal nå gå gjennom de forretningsmessige, finansielle og juridiske konsekvensene av regjeringens beslutning.

Dagens eier Rolls-Royce er også skuffet over avgjørelsen. I en uttalelse heter det at regjeringens stans av salget skaper «betydelig usikkerhet» for de 900 ansatte ved fabrikken på Hordvikneset.