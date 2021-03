Kongsberg Gruppen skal samarbeide om ubåtprosjektet

Kongsberg Gruppen opplyser at de samarbeider med Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) om ubåtprosjektet Forsvarsdepartementet kunngjorde enighet om tidligere tirsdag.

Det fremgår av en melding fra Kongsberg Gruppen tirsdag, skriver TDN Direkt.

Videre opplyser selskapet at de på det nåværende tidspunkt ikke har anledning til å gi ytterligere kommentarer.

Forsvarsdepartementet har tirsdag annonsert at det er oppnådd enighet mellom Norges og Tysklands anskaffelsesorganisasjoner og verftet ThyssenKrupp Marine Systems om kontrakten for nye, identiske ubåter. Det er også enighet om felles anskaffelse av missiler, samt utvikling av et fremtidig missil. Avtalen må godkjennes i det tyske parlamentet og signering er planlagt til sommeren 2021, skriver TDN.