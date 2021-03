Nedgang i vente på Oslo Børs

Av førhandelen til IG Trading går det mot nedgang på 0,67 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror hovedindeksen åpner ned 0,5 prosent eller innenfor intervallet [-0,7, -0,3] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 1,61 prosent til 61,37 dollar. WTI-oljen er opp 1,40 prosent til 58,27 dollar.

Sentimentet har dermed bedre seg noe etter tirsdagens markante nedgang for brent-oljen på 5,9 prosent, med nivåer ned mot 60,50 dollar. Både brent-oljen og WTI-oljen traff bunnpunktet siden starten av februar på tirsdag og har nå falt mer enn 14 prosent siden de høye nivåene tidligere denne måneden.

«Investorene justerer posisjonene etter tirsdagens nedsalg, men sentimentet er fortsatt bearish på grunn av økende bekymring for oljeetterspørselen etter nye restriksjoner i Europa», uttaler Kazuhiko Saito, sjefanalytiker hos råvaremegleren Fujitomi Co. til Reuters.

– Jeg er hellig overbevist om at verdens energikonsum er vesentlig høyere om ti år, uttalte analysesjef i ABG Sundal Collier, John Olaisen, i børsintervjuet tirsdag.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,9 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,0 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1,3 prosent, og CSI 300 er ned 1,6 prosent. Hang Seng i Hongkong faller 2,2 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi-indeksen 0,4 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er ned 0,3 prosent.

Wall Street

På makrofronten legges det fram foreløpige ordretall for varige goder for februar klokken 13.30 og foreløpig Market PMI for februar klokken 14.45 norsk tid.

Wall Street blinket rødt tirsdag etter at smittetilfeller øker og trusselen for ytterligere nedstengninger blir mer sannsynlig.

S&P 500 falt 0,80 prosent til 3.909,08 poeng

Dow Jones stengte ned 0,92 prosent til 32.436,16 poeng

Nasdaq Composite falt 1,27 prosent til 13.209,37 poeng

Aksjer knyttet til en gjenåpning av økonomien og markeder ble dratt ned som følge av økende smittetilfeller i både USA og utenlands. Blant annet falt Carnival og Norwegian Cruise Lines falt mer enn 5 prosent hver, mens flyselskapene American Airlines, Delta Airlines og United Airlines var ned mer enn 4 prosent alle tre.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger Cloudberry Clean Energy frem årsrapporten og flere selskaper skal avholde generalforsamlinger, deriblant Gjensidige, Handelsbanken og Nordea. Kyoto Group og EcoOnline har også første handelsdag på Euronext Growth.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 1,2 prosent til 1.041,51 poeng tirsdag, sterkt påvirket av et oljeprisfall på rundt seks prosent.

Flere tungvektere endte dagen i rødt. Equinor falt 1,7 prosent, DNB endte ned 3,7 prosent og NEL ramlet 4,0 prosent. I tillegg falt Norsk Hydro 5,2 prosent som følge av at aluminiumsprisene faller etter frykt for at Kina skal starte produksjon og salg av metallet.

Langt bedre gikk det for Green Minerals , som hadde første handelsdag på Euronext Growth. Aksjen steg kraftig fra start etter å ha meldt om kontrakt på gruvedrift på havbunnen en knapp time før børsen åpnet tirsdag, og endte opp 33,9 prosent mot tegningskurs.

Også Seabird Exploration, som er morselskapet til Green Minerals, endte opp 6,9 prosent.

Dette skjer i dag

Regnskapsrapporter

Euronext Growth: