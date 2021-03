Meglerhus nedgraderer DNB

Sparebank 1 Markets nedgraderer sin anbefaling på DNB-aksjen til selg fra nøytral, og senker kursmålet til 168 kroner aksjen (170), skriver TDN Direkt onsdag og viser til en analyse fra meglerhuset.

Sparebank 1 Markets venter ifølge analysen at avkastningen på egenkapitalen (ROE) vil fortsette å være under 9 prosent gjennom 2021, for deretter å stige i 2022 (10,6 prosent) og 2023 (11,3 prosent) som følge av økende statsrenter.

"For første kvartal derimot venter vi en avkastning på egenkapitalen på 7,8 prosent grunnet negative sesongeffekter, styrket krone og fortsatt store utlånstap", skriver meglerhuset ifølge TDN.