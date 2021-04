Mot nok en nedtur fra start på Oslo Børs

BW Offshore er tildelt en kontrakt av Santos som omfatter levering av en FPSO til Barossa-gassfeltet offshore Darwin i Australia. Den faste delen av kontrakten er på 15 år, og har en verdi på 4,6 milliarder dollar. Kontrakten har også en opsjon på forlengelse i ytterligere ti år. Aksjen gikk opp 9,8 prosent til 34,54 kroner.

Arctic-analytiker Daniel Stenslet har gått ut med en ny REC Silicon -analyse der han hever kursmålet fra 19 til 28 kroner. Aksjen la på seg 8,8 prosent og sluttet på 20,18 kroner.

Det er også verdt å merke seg at børsnykommeren Kyoto Group, som utvikler løsninger for å fange opp og håndtere den fornybare energien via termiske batterier, falt 27,2 prosent til 45,50 kroner.

Dette skjer i dag

Resultat pr. 4. kv.:

Bien Sparebank

Årsrapport:

5th Planet Games, Airthings, Aker BP, Bien Sparebank, Crayon Group Holding, Helgeland Kraft, Hexagon Composites, Hunter Group, Komplett Bank, Lyse, Mercell Holding, Napatech, Nel, Norbit, REC Silicon, Sandnes Sparebank, Sbanken, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sunndal Sparebank, Surnadal Sparebank, Tysnes Sparebank, Ultimovacs, Wallenius Wilhelmsen

Makro:

Tyskland: Gfk forbrukertillit april, kl. 08.00

Frankrike: Bedriftsklima mars, kl. 08.45

Sveits: Rentebeslutning, kl. 09.30

ØMU: M3 pengemengde februar, kl. 10.00

USA: BNP 4. kv. endelig, kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 13.30

USA: Kansas City Fed-indeks mars, kl. 16.00

Annet:

Integrated Wind Solutions: Første handelsdag på Euronext Growth

Veidekke: Utsikter for entreprenørmarkedet, webcast, kl. 08.30

Ørn Software: Presentasjon ifm. Euronext Growth-notering, webcast, kl. 10.00

Agilyx: Investorpresentasjon, webcast, kl. 13.00

Ekskl. utbytte:

Gjensidige Forsikring, Skue Sparebank, SpareBank 1 Nordvest, Sparebanken Vest, Surnadal Sparebank