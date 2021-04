Arctic Securities oppjusterer kursmålet på Storebrand til 100 fra tidligere 85 kroner pr aksje, samtidig som de gjentar en kjøpsanbefaling.

Det melder TDN Direkt, som viser til en analyse fra selskapet.

Arctic skriver at med fortsatt medvind fra markedene venter de at Storebrand vil levere et solid førstekvartal.

«Vi ser caset som styrket og fortsetter å se god risk/reward her», skriver meglerhuset.