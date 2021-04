Stein Erik Hagen henter 50 millioner i Arcus-utbytte

Brennevinsprodusent og vinimportør Arcus presenterte fredag et referat fra selskapets årlige generalforsamling, der det ble vedtatt et utbytte på 1,66 kroner pr. aksje.

Dette betyr penger i kassa for Stein Erik Hagens Canica, som er største eier i selskapet med en aksjepost på 30.093.077 aksjer, tilsvarende 44,24 prosent av aksjebeholdningen.

Et enkelt regnestykke viser dermed at Canica vil håve inn 49.954.500 kroner.

Sterkt år

Arcus presenterte årsresultatet tidligere i mars, der selskapet kunne melde at det endte fjoråret med driftsinntekter på 3,2 milliarder kroner, en klar oppgang fra 2,7 milliarder i 2019.

Selskapets driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 445,5 millioner kroner, opp fra 377,3 millioner året før.

I september ble det meldt at Arcus skulle slå seg sammen med finske Altia, to av de største aktørene innen salg av brennevin. I begynnelsen av mars ble det imidlertid meldt at Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn i frykt av at konkurransen i markedet skal bli svekket.

En eventuell fusjonering ble i september anslått til å verdsette Arcus til 2,9 milliarder kroner.