Endre Rangnes tar revansj med 10 mrd. i tørt krutt

Fredag rykket Jon Harald Nordbrekkens Bank2 ut med nyheten om en avtale med det britiske fondet Aleph Capital Partners om salg av det heleide datterselskapet Finans2. Som en del av transaksjonen vil Finans2 kjøpe bankens beholdning av misligholdte porteføljer.

Og som en del av hele opplegget har Aleph Capital fått med seg Endre Rangnes som konsernsjef og overtalt Jon Harald Nordbrekken til å bli med som styreleder.

Dermed får Rangnes muligheten til å ta revansj etter at Axactor kastet ham på døren for ett år siden.

– Jeg ble kontaktet av Aleph Capital med forespørsel om jeg ville gå inn som konsernsjef når Aleph kjøper Finans2. Det kunne jeg rett og slett ikke si nei til. Jeg har lyst til å bidra med min kunnskap og energi for å bygge en ny aktør i denne bransjen, sier Rangnes til Finansavisen.

Starter konkurrent

– Hva tror du din tidligere arbeidsgiver tenker om at du nå starter en konkurrent?

– Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på. Det er et stort marked, så jeg tror det er plass til en aktør til uten at det skaper problemer, sier Rangnes.

Da Rangnes var med å starte Axactor i 2015 kom han fra stillingen som toppsjef i Lindorff. Axactor kapret den gangen mange av Lindorffs ansatte.

Men i stedet for at aksjonærene i Axactor frykter at det samme kan skje igjen, fikk Axactor-aksjen et solid løft på Oslo Børs fredag. Det gjorde sågar B2Holding, der Jon Harald Nordbrekken er tredje største aksjonær.

Fredag steg begge aksjene med 4,4 prosent.

Aleph Capital betaler 400 millioner kroner for en eierandel på 80 prosent i Finans2. Nordbrekken og Rangnes vil spytte inn til sammen 50 millioner kroner i det nye selskapet, og får med dette 20 prosent eierskap. I tillegg skal Aleph Capital Partners bidra med 4 milliarder kroner til satsingen. Med ytterligere lån vil Finans2 ha hele 10 milliarder kroner å handle misligholdte porteføljer for.