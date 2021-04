Milliardær tror bitcoin kan forbys i USA

Milliardær og grunnlegger av hedgefondet Bridgewater Associates, Ray Dalio, tror det er stor sannsynlighet for at amerikanske myndigheter vil forby bitcoin, melder Yahoo! Finance.

I Dalios kommende bok «The Changing World Order» påpeker han at Gold Reserve Act fra 1934 gjorde det ulovlig for privatpersoner i USA å eie gull «fordi regjeringens ledere ikke ønsket at gull skulle konkurrere med penger og kreditt som et lager av rikdom».

Nå mener han ifølge nettstedet at det samme kan skje med bitcoin, som har steget kraftig mot et bakteppe av høye gjeldsnivåer, lave renter, mye likviditet og stimulans, og investorer som søker alternativer til obligasjoner og valuta.

– Hvert land verdsetter sitt monopol på å kontrollere tilbud og etterspørsel. De vil ikke at andre penger skal operere eller konkurrere, fordi ting kan komme ut av kontroll, sier han i en episode av Yahoo! Finance-serien «Influencers with Andy Serwer».

Dalio trekker frem at det i India nå foreslås å forby Bitcoin og andre kryptovalutaer.

– Vi må se hva det betyr. Kan de gjøre det? Ja. Nå kommer vi inn på detaljene. Min forståelse fra folk innen statlig overvåkning er at ja, de kan forstå, de kan spore det. De kan vite hvem som gjør det, sier han, men påpeker at han ikke er noen ekspert på området.

Milliardæren peker også på noen fordeler med bitcoin, og nevner blant annet at det på ti år aldri har blitt hacket.

– Det er alternativ, i en viss forstand, lagring av rikdom. Det er som digitale kontanter. Og det er et pluss, sier Dalio.