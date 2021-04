Tysk investeringsselskap kjøper Posten-selskap

Det Posten-eide selskapet Bring Frigo AB i Sverige selges til det tyskbaserte investeringsselskapet Aurelius, skriver Posten i en børsmelding mandag.

Bring Frigo driver et nettverk for temperert logistikk i Sverige og internasjonalt. Det omfatter transportmidler for temperert transport, kjøl- og fryselager, samt terminaler tilpasset for transport av varer i et temperaturkontroller nettverk.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på om lag 2,4 mrd. svenske kroner. Antall ansatte er cirka 900.

Investeringsselskapet Aurelius skal ifølge meldingen se store muligheter i Bring Frigo konsernet fremover.

«Vi har et veldig positivt inntrykk av Bring Frigo og en grundig forståelse av det temperaturstyrte logistikkmarkedet,» sier Leif Lupp, administrerende direktør Aurelius Nordics i meldingen.