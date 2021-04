Hedgefondets brannsalg av aksjer utløser enorme tap

Futureshandelen peker mot en negativ ukestart på Wall Street etter fredagens pene oppgang.

Spesielt bankaksjer tynger, i kjølvannet av at hedgefondet Archegos Capital Management har blitt tvunget til å likvidere flere av sine aksjeposisjoner, deriblant store eierandeler i Baidu og ViacomCBS.

Saftige resultatvarsler

Bakgrunnen er at hedgefondet ikke klarte å møte bankenes finansieringskrav, noe som utløste en såkalt «margin call».

Blant disse bankene er Nomura og Credit Suisse. Sistnevnte kom i morgentimene europeisk tid med et resultatvarsel, som understreket at tapene vil ha «en høyst betydelig» effekt på de neste kvartalsresultatene.

«Denne utviklingen stiller helt klart spørsmål rundt oppgangen i margingjeld, samt overstadig gjeldsopptak», skriver Oanda-analytiker Sophie Griffiths i dagens oppdatering.

Bank ned, media opp

Credit Suisse faller nesten 14 prosent på Zürich-børsen, mens Nomura dundret ned mer enn 16 prosent på Tokyo-børsen tidligere i dag. Sistnevnte, som anslår sine tap til to milliarder dollar, har aldri falt mer på én enkelt handelsdag.

I dagens førhandel i New York faller Credit Suisse nesten 12 prosent, mens Goldman Sachs er ned over 3 prosent.

ViacomCBS korrigerer for øvrig opp 1,5 prosent etter at aksjen ble satt under et visst salgspress før helgen. Discovery, der Archegos Capital også ble tvunget til å selge, klatrer over 2 prosent.