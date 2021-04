Det skapte furore fredag, da det ble klart at storbankene Morgan Stanley og Goldman Sachs hadde solgt unna aksjer for over 10 milliarder dollar hver i et blokksalg. Som følge av det aggressive salget endte mediekonsernene Discovery og Viacom ned over 25 prosent.

Mandag ble det klart at bankene Credit Suisse og Nomura også har gjennomført store blokksalg forrige uke, og har varslet at resultatene for første kvartal vil bli sterkt negativt påvirket. Credit Suisse faller 11,0 prosent på New York-børsen, mens Nomura-aksjen er ned 13,0 prosent.



Årsaken til det enorme nedsalget ble rapportert å være at Archegos Capital Management ikke hadde tilstrekkelig med likvide midler til å betjene de høyt girede posisjonene sine, og følgelig ble tvunget til å selge seg ned.

Handelen til investeringsselskapet skal ha vært gjennom en type derivater, slik at eventuelle eierandeler på over 5 prosent ikke offentlig registreres. Det skriver Bloomberg, og påpeker at investeringsselskapet ikke nødvendigvis har eid noen vesentlig andel av de underliggende verdipapirene i det hele tatt.

Archegos Capital Management drives av Bill Hwang, som har bakgrunn fra hedgefondet Tiger Management, derav «tigerunge». Ifølge Dagens Næringsliv er Hwang tidligere dømt for innsidehandel i kinesiske bankaksjer, og ble dømt til å betale 44 millioner dollar etter avsløringen.