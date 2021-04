Mot opptur fra start på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger an til en forsiktig oppgang fra start tirsdag, viser førhandelen til IG Trading, som ligger opp 0,23 prosent. Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0,2, 0,6] prosent.

Oljeprisen

Et fat brentolje koster i skrivende stund 64,77 dollar, ned 0,6 prosent, mens WTI-oljen faller 0,3 prosent til 61,38 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,93 dollar da Oslo Børs stengte i går mandag.

Fokuset har flyttet seg fra Suez-proppen som nå har løsnet, til det neste OPEC-møtet denne uken. Utvidelse av produksjonskutt er nok en gang på agendaen etter pandemien og smittetallene har tatt atter en negativ vending.

OPEC-medlemmene og deres allierte vil diskutere ytterligere utvidelse av produksjonskuttene. Strategien har fungert godt de siste månedene og har støttet oljeprisen såpass at vi har sett et sterkt oljerally siden nyttår.

Saudi-Arabia er også forberedt på å akseptere utvidelse av kuttene i tillegg til sine egne frivillige kutt, ifølge en kilde til CNBC.

– Markedets forventninger om at det ikke vil bli noen produksjonsendringer allerede priset inn, sier Howie Lee, økonom i OCBC Bank i Singapore.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,8 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,6 prosent, og CSI 300 er opp 1,1 prosent. Hang Seng i Hongkong stiger 1,2 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1,1 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,5 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,7 prosent, mens Nifty 50 i India stiger 1,2 prosent.

Wall Street

Det var et hedgefonds tvungne nedsalg som preget stemningen på Wall Street, og sendte flere bankaksjer tungt ned.

Dow Jones var opp 0,30 prosent til 33.172,29 poeng.

var opp 0,30 prosent til 33.172,29 poeng. S&P 500 falt 0,08 prosent til 3.971,29 poeng.

falt 0,08 prosent til 3.971,29 poeng. Teknologitunge Nasdaq Composite var ned 0,60 prosent til 13.059,65 poeng.

Det skapte overskrifter fredag da et hedgefond ble tvunget til å selge posisjoner for titalls milliarder dollar. Goldman Sachs og Morgan Stanley var da bankene som gjennomførte salgene av aksjene, og mandag opplyser Nomura og Credit Suisse at også de har blitt påvirket av hedgefondets risikable posisjoner.

Årsaken til det enorme nedsalget ble rapportert å være at hedgefondet Archegos Capital Management ikke hadde tilstrekkelig med likvide midler til å betjene de høyt girede posisjonene sine, og følgelig ble tvunget til å selge seg ned. Archegos Capital Management drives av Bill Hwang, som har bakgrunn fra hedgefondet Tiger Management, derav navnet «tigerungen», som Hwang har blitt omtalt som.

Hovedindeksen

Oslo Børs åpnet uken ned, men endte til slutt i grønt lende. Da børsen stengte mandag sto hovedindeksen i 1056,89 poeng, opp 0,59 prosent. Det ble omsatt aksjer for 4,4 milliarder kroner.

SoftOx Solutions falt kraftig etter det ble kjent at svenske Kemikalieinspektionen trakk sin godkjennelse av SoftOx' desinfeksjonsprodukt. Det kan føre til seks måneders forsinkelse i godkjennelsen av produktet.

Frontline falt 10 prosent etter at det ble kjent at Ever Given, som har stått fast i Suezkanalen i over seks dager, endelig har løsnet fra mudderet. Aksjen steg kraftig fredag i påvente av høyere fraktrater på grunn av blokaden.

Circa Group fikk kjøpsanbefaling av SpareBank 1 i forrige uke og analytikerne spår tidobling i aksjen. Det sendte kjemikalieprodusenten rett opp 22,7 og 29,4 prosent torsdag og fredag. Mandag korrigerte aksjen deler av oppturen og endte ned 6,4 prosent.