Overtegning i fintech-utfordrer – Schibsted tar nytt jafs

Dintero har hentet nye 10 millioner kroner i en rettet emisjon og selskapet er nå priset til 200 millioner kroner, går det frem av en pressemelding tirsdag.

– Vi ble overtegnet nesten med én gang, sier gründer og daglig leder, Daro Navaratnam, i en kommentar.

Schibsted benyttet emisjonen til å øke sin eierandel fra 1,57 til 4,05 prosent.

Dintero tilbyr en åpen markedsplass for ulike betalingsløsninger, som Visa/Mastercard, Vipps, Swish, faktura og delbetaling, og utfordrer dermed betalingsløsningen Klarna.

Kundelisten omfatter navn som Vy, Staples og Europris.

– Godt rigget for videre vekst

Ifølge Navaratnam fortsetter den sterke veksten, med over 100 nye kundesøknader i måneden. Den relativt ferske satsingen i Sverige pågår for fullt, og Dintero ser nå også på nye markeder utenfor Norden.

– Vi er svært godt rigget for videre vekst utenfor Norge, både økonomisk, produktmessig og kompetansemessig. Vi har et utrolig sterkt team allerede, i tillegg til at vi rekrutterer aktivt, sier gründeren.

De ansatte eier 80,05 prosent av fintech-selskapet etter emisjonen.