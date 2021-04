Storbank starter dekning av sjømataksje

Bank of America starter dekning av Bakkafrost med tilhørende kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fra banken tirsdag, melder TDN Direkt.

«Selskapsverdien (EV) mot ebitda på 2022-estimater er på linje med sammenlignbare selskaper og ignorerer overlegen vekst og marginer», skriver banken.

BOF peker på at estimatene for perioden 2022-2025 vil gi Bakkafrost en årlig vekst i driftsresultatet på 10 prosent, med ledende marginer mot sammenlignbare selskaper, melder TDN.

I tillegg mener banken at strategien om storsmolt på Færøyene er nærme et «inflection point», som kan øke tilliten til snuoperasjonen i Skottland. Forrige uke la sjømatselskapet frem tallene for fjerde kvartal, godt under analytikernes forventninger.

– Det er Skottland som skuffer og trekker ned aksjen, sa sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities i etterkant av presentasjonen.

Blandet fra tre andre meglerhus

Dagen etter presentasjonen nedgraderte Pareto Securities aksjen til salg fra tidligere hold, og nedjusterte samtidig kursmålet til 580 kroner, fra tidligere 590 kroner. Grunnen til nedjusteringen var nedjusterte estimater på en forventning om lavere oppdrettsmarginer fremover.

På samme dag gjentok derimot Kepler Cheuvreux kjøpsanbefalingen, men senket kursmålet til 692 kroner, fra tidligere 700. ABG Sundal Collier oppjusterte samtidig kursmålet til 637 kroner, fra 616, og gjentok en holdanbefaling.