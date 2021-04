Meglerhus anbefaler salg av Gjensidige Forsikring-aksjer

UBS starter dekning av Gjensidige Forsikring med en salgsanbefaling og et kursmål på 178 kroner aksjen, skriver TDN Direkt onsdag og viser til en analyse fra meglerhuset.

«Vi tror at det er en stor del av usikkerhet i aksjen, noe som gjør det til en vanskelig investering i øyeblikket», innleder UBS analysen.

Meglerhuset trekker videre frem at store deler av overskuddskapitalen er delt ut, basert på den godkjente solvensmodellen, hvilket gjør at temaet "meravkastning" nå er over. Hvis selskapets interne modeller godkjennes er det imidlertid mer overskudd å ta av, men meglerhuset er ikke overbevist om at denne vil bli godkjent, skriver TDN.

En potensiell utskilling av RSA Denmark fra Intact/Tryg, mener UBS er en M&A-mulighet for Gjensidige, som meglerhuset tror vil være innvannende på den forventede prisen.