Fire innsidekjøp i Link Mobility på én uke

Onsdag melder Link Mobility i en melding at konsernsjef Guillaume Van Gaver har kjøpt 25.000 aksjer i selskapet for 42,292 kroner pr. aksje, som tilsvarer et kjøp på i overkant av en million kroner.

Etter transaksjonen eier Van Gaver 189.010 aksjer i selskapet.

Innsidemeldingen fra selskapet er den fjerde på én uke, der styreleder Jens Rugseth kjøpte 250.000 aksjer 24. mars, styreobservatør Søren Sundahl 150.000 aksjer 26. mars, Rugseth igjen med 250.000 aksjer 29. mars, og altså konsernsjef Van Gaver i dag med 25.000 aksjer.