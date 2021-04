Betting-gründer sopte inn fem milliarder i lønn

Denise Coates grunnla i år 2000 gamblingnettstedet Bet365, der hun også er adm. direktør. Det har gitt briten en milliardformue og på Forbes liste over verdens rikeste mennesker står hun oppført med en formue på 6,4 milliarder dollar, rundt 55 milliarder kroner.

2020 ble også et særdeles godt år for betting-gründeren som fikk utbetalt en total lønnspakke, inkludert utbytte, på 421 millioner pund, tilsvarende 4,96 milliarder kroner. Det bidrar til at den totale lønnsslippen siden 2016 beløper seg til 1,3 milliarder pund, rundt 15,3 milliarder kroner, ifølge The Guardian.

Etter en uvanlig stor forsinkelse i regnskapsleveringen avslørte Bet365 at Coates, ikke overraskende, er den best betalte direktøren i selskapet, og det mener selv at lønnsordningen er «passende og rettferdig».

Bettingselskapet opplyser også om at det betalte 95 millioner pund i utbytte, der Coates sikret 45 millioner pund som en del av lønnspakken. Den massive utbetalingen gjør Coates og hennes nærmeste familie til noen av Storbritannias største skatteytere, og de bidrar med mer enn 500 millioner pund skatt i året når man tar med Bet365s selskapsskatt i regnestykket.