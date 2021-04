Investorene virker positive til Bidens enorme milliardplan

Det er positiv stemning i førhandelen på Wall Street og det ser ut til at Joe Bidens enorme infrastrukturplan til 2.000 milliarder dollar faller i smak hos investorene. Alle de tre toneangivende indeksene stiger snaue to timer før åpning.

Futures for Dow Jones peker mot en oppgang på 0,08 prosent fra start, S&P 500-futures er opp 0,32 prosent og det ligger an til en sterk vekst på 0,98 prosent ved åpning for Nasdaq.

Biden lanserte infrastrukturplanen «American Jobs Plan» natt til torsdag norsk tid og den har som mål å skape flere tusen nye arbeidsplasser gjennom fornyelse av aldrende infrastruktur. I tillegg skal den gi en bedre omstilling til en grønnere økonomi og skape økt konkurransekraft mot Kina.

Planen er det andre gigantprosjektet som er igangsatt under president Bidens ledelse etter krisepakken mot pandemien på 1.900 milliarder dollar. I tillegg forventes det en plan for helse og utdanning med en prislapp på 1-2.000 milliarder dollar innen noen uker.

I tillegg til at det går mot en positiv børsåpning på Wall Street faller den amerikanske tiåringen til 1,718 prosent.

Tirsdagen endte også i grønt for de tre store indeksene og i løpet av årets tre første måneder har Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq steget henholdsvis 7,8, 5,8 og 2,8 prosent.