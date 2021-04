– Kan være relatert til den kraftige økningen i bitcoin-prisen

Den kinesiske sentralbanken (PBOC) mener at noe av interessen for deres digitale yuan-prosjekt kan tilskrives den stigende bitcoin-prisen. Det til tross for at kryptovalutaen til en viss grad er forbudt i verdens nest største økonomi, melder CNBC.

Kinas digitale yuan er et eksempel på en sentralbankstyrt digital valuta (CBDC) som tar sikte på å erstatte noe av kontantene i omløp, og sentralbanken har jobbet med prosjektet siden 2014.

Økende interesse

Forskningsdirektør i PBOC, Wang Xin uttalte ifølge CNBC torsdag at markedsinteressen for den digitale yuanen er «veldig sterk og at alle følger nøye med».

En rekke sentralbanker over hele verden, inkludert Japan, Storbritannia, Sverige og Sveits, vurderer å utstede sine egne digitale valutaer, men Kina skal være det landet som har kommet lengst.

– På den ene siden er interessen knyttet til at flere og flere sentralbanker i verden deltar i utviklingen av innenlandske digitale valutaer. På den andre siden kan dette også være relatert til den kraftige økningen i bitcoin-prisen, sa Wang, ifølge nettavisen.

Prisen på bitcoin har flere ganger nådd nye rekorder de siste månedene, og omsettes fredag ettermiddag for cirka 59.220 dollar.

Forskjeller

Kinas digitale yuan er imidlertid ikke som bitcoin, som er en såkalt desentralisert kryptovaluta, uten noen form for sentral autoritet, som for eksempel en sentralbank, til å kontrollere den.

Kinesiske myndigheter har ifølge CNBC de siste årene jobbet med å slå ned på bitcoin. Tilbake i 2017 ble såkalte «coin offerings» forbudt i landet, og regjeringen har også slått ned på virksomheter som er involvert i kryptovaluta-operasjoner, som for eksempel børser.

Det siste på listen er at Kinas Mongolia-region i forrige måned forbød nye kryptogruveprosjekter i et forsøk på å rydde opp i energiforbruket.