Tech-aksjer har blitt truffet hardt av stigende lange renter og investorene har søkt tilflukt i bank-, olje- og andre verdiaksjer.

Men enkelte analytikere har ikke gitt opp rakettsektoren ennå.

– Vi har sett vekstaksjer bli truffet hardt i år, men veksten i disse aksjene vil stige over tid, sier Cathie Wood i Ark Invest, til CNN.

Både Kevin O'Leary, kjent fra programmet Shark Tank, og Jan van Eck, programutvikler i aksjeindustrien, støtter Woods syn.

Permanent skadet

O'Leary tror også rallyet i aksjemarkedet vil fortsette – mye på grunn av den gigantiske støttepakken fra Joe Biden – som ifølge O'Leary er «gratis penger».

– Ja, folk søker kvalitet, men enkelte sektorer er skadet permanent og luftfart er blant dem på grunn av teknologi. Jeg trenger ikke å fly til Dubai like ofte nå som vi har Zoom-møter hver uke, sier han.

Shark Tank-eksperten har troen på helsesektoren og satser tungt på MindMed. Selskapet forsker på medikasjon mot depresjon, angst og andre psykiske sykdommer.

Unge handler

Økonomien verden over fortsetter sin noe skjøre innhenting og frykt for at den tiårige amerikanske renten skal stige er høy. Men de tre analytikerne er ikke altfor skremt av stigende renter.

De understreker også at unge investorer vil spille en stor rolle i markedet.

– Det er mange småsparere som handler aksjer på grunn av Robinhood og Coinbase, sier van Eck.

Han tror investorer vil flokke til selskaper med store konkurransefordeler som Intel, Microsoft, Amazon og fintech-selskapet Charles Schwab.