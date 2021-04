Tar kjempesmell etter hedgefond-kollaps

Før påske ble det amerikanske hedgefondet Archegos Capital Management tvunget til å likvidere flere av sine aksjeposisjoner, deriblant store eierandeler i Baidu og ViacomCBS.

Bakgrunnen var at hedgefondet ikke klarte å møte bankenes finansieringskrav, og dermed utløste en såkalt «margin call».

Credit Suisse sendte mandag i forrige uke ut et resultatvarsel som understreket at tapene vil ha «en høyst betydelig» effekt på de neste kvartalsresultatene.

Tirsdag bekrefter storbanken at den tar nedskrivninger på 4,4 milliarder sveitserfranc (4,7 milliarder dollar), og at disse vil forårsake et resultat før skatt på minus 900 millioner franc i første kvartal.

Direktører må gå

Banken vraker samtidig topplederbonuser, kutter utbyttet og suspenderer tilbakekjøp av egne aksjer. I tillegg forlater risikodirektør Lara Warner og sjefen for investeringsbank-divisjonen, Brian Chin, sine stillinger umiddelbart.

Archegos-smellen kommer etter at Credit Suisse tidligere i vår kuttet alle sine bånd til det konkurstruede fondet Greensill Capital, og de to skandalene har åpenbart satt spørsmålstegn ved storbankens risikostyring.

Credit Suisse varsler at begge sakene vil bli undersøkt nærmere av en tredjepart.