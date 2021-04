SpareBank 1 Markets anbefaler 10 aksjer

- - - - - - - - -

I løpet av forrige uke gikk ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets opp 0,5 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 0,8 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 11 prosent hittil i år mens hovedindeksen kan vise til en oppgang på 7,9 prosent.

De aksjene som gjorde det best i forrige uke var Protector Forsikring og Kid, hvor begge klatret 2,8 prosent. Verst gikk det med Zalaris som falt 2,5 prosent.

Stokker om

Denne uken velger meglerhuset å kvitte seg med Yara til fordel for Norwegian Finans Holding og Cadeler. Siden Yara ble tatt inn i porteføljen i begynnelsen av januar har aksjen gått opp 22,4 prosent.

«Med sin betydelige størrelse og kundebase er NOFIs driftseffektivitet blant de beste i sektoren», skriver analytiker Petter Kongslie i samtidig som han minner om at selskapet vil satse på Tyskland og Spania senere i år.

Basert på meglerhusets 2021-estimater prises Norwegian Finans Holding med en P/E på 10,5.

«CADLR tilbyr en av de mest avanserte flåtene med offshore vindinstallasjonsfartøy og er et av våre beste fornybare valg. Selskapet er perfekt posisjonert for det vi tror vil bli et veldig stramt marked fra 2025, og er en defensiv aksje med nesten hele kapasiteten booket til attraktive dagrater frem til 2025», skriver Kongslie.